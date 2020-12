Virtuelle Weihnachtsfeier: So gelingt die festliche Videobotschaft

Wien (ots) - Fünf Tipps für eine herzliche Online-WeihnachtsredeGroße Weihnachtsfeiern sind heuer in den Unternehmen tabu. Mit einer festlichen Videobotschaft lässt sich die emotionale Lücke zumindest ein Stück weit füllen. Die virtuelle Botschaft zum Fest kann ohne großen Aufwand gelingen. Die Profi-Redenschreiber vom Wiener Online-Startup MeineRede.online (https://meinerede.online/) geben dazu fünf einfache Tipps:1. Sorgen Sie für einen festlichen Hintergrund Auch, wenn Sie Ihre Weihnachtsrede am Schreibtisch im Büro aufnehmen: Zeigen Sie mit dem „Rundherum“, dass es um Weihnachten geht.2. Bringen Sie sich gut ins Bild. Setzen Sie sich so, dass Ihr Gesicht komplett und mittig zu sehen ist. Das Licht kommt dabei von vorne und beleuchtet Ihre Augen. Schauen Sie oft direkt in die Kamera.3. Anfang und Ende in Ruhe. Keine Eile, wenn Sie den Aufnahmeknopf gedrückt haben. Nehmen Sie sich Zeit für einen ruhigen Blick in die Kamera, bevor Sie zu sprechen beginnen. Das gilt auch für den Schluss: Ein Blick, ein Lächeln, dann erst „Stopp Aufnahme“.4. Die Vorallem-herzlich-Struktur. Bitte halten Sie keine Bilanzansprache und versuchen Sie keinen umfassenden Jahresrückblick. Die Online-Weihnachtsrede braucht vor allem Botschaften, die vom Herzen kommen. Reden Sie alltagstauglich und persönlich. Fünf Minuten reichen dabei völlig - gern auch weniger, wenn Sie es schaffen.5. Eine Überraschung am Ende. Eine Wunderkerze anzünden, ein virtuelles Geschenk, ein kurzes Gedicht oder Lied – die kleine Überraschung am Ende macht die Weihnachtsbotschaft vom Herzen auch online perfekt. Die Redenschreiber von MeineRede.Online (https://meinerede.online/) unterstützen Sie gern bei der Umsetzung.Hier gehts zum Online-Redeschreibeservice Meine Rede Online (http://www.meinerede.online/)Pressekontakt:MeineRede.online I Sprache am Markt GmbHMichaela MojzisGründerin+43 6644208515m.mojzis@spracheammarkt.atwww.meinerede.onlineOriginal-Content von: MeineRede.at I Sprache am Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell