Virtuelle Währung SKB (SAKURA BLOOM) kündigt die Verwendung von SKB-Marken für regenerative Medizin an

San Diego (ots/PRNewswire) -NEGTEC Co., Ltd. Minato-ku, Tokio, Japan"Wir haben ein revolutionäres Programm entwickelt, mithilfe dessenNutzer von SKB-Marken auf die hochmoderne Technologie derregenerativen Medizin Zugriff erhalten," sagte Takakazu Hirono,Vorsitzender von NEGTEC Co., Ltd. und Gründer der KryptowährungSAKURA BLOOM (SKB).Diese CD34 Reagenz-Positiv-Zellseparationsmaschine, auch bekanntals "CliniMACS," wird als "bahnbrechendes Untersuchungssystem" vomMinisterium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt unterstützt. Diesermöglicht es Nutzern von SKB-Marken(https://www.skb-coin.jp/en/skbmarket/), aus Gesundheitsgründen aufdiese lebensverändernden CliniMACS-Maschinen durch Verwendung vonSKB-Marken zugreifen zu können.NEGTEC Co., Ltd. hat für "Dream Kicker(https://dream-kicker.com/projects/001/)" eine Investitionsbeihilfeüber 100 % eingeführt als Beitragskatalysator unter Verwendung derMarke ERC20Token SKB (https://www.skb-coin.jp/en/about/). "Wir habenDream Kicker verwendet, um die regenerative Medizin CliniMACSeinzuführen und dafür die "positive Zelle" CD34 einzusetzen, weil wirdaran glauben, dass viele medizinische Institutionen die Verwendungder Technologie sowie die Verwendung von SKB als Währung zurBezahlung dieser Dienstleistung übernehmen werden," sagte derVorsitzende Hirono.Wir sind davon überzeugt, dass eine Behandlung durch dieregenerative Medizin sehr wünschenswert ist und von den Verbrauchernbenötigt wird. Durch die Einführung dieser großartigen Technologiedurch medizinische Einrichtungen in Japan können Nutzer vonSKB-Marken (https://www.skb-coin.jp/en/about/) weltweit auf dieregenerative Medizin CliniMACS zugreifen und die Benutzung derMaschine unter Verwendung von SKB-Marken bezahlen.So kann einfach und effizient auf regenerative Medizin zugegriffenwerden. Die SKB-Gesundheitsuhr (hier abgebildet) belohnt diejenigen,die die Uhr benutzen, mit SKB-Marken, indem sie gesunde Aktivitätenwie Gehen, Laufen und andere Arten von Bewegung aufzeichnet. "Eineunserer wichtigsten Aufgaben ist es, Menschen zu einem gesünderen undaktiveren Lebensstil zu verhelfen," sagte Hirono.Die SKB-Marken, die ein Verbraucher mithilfe derSKB-Gesundheitsuhr verdient, werden in der digitalen Geldbörse vonSKB (https://www.skb-coin.jp/en/buyskb/) gespeichert, so dass NutzerSKB-Marken für Dienstleistungen wie die regenerative Medizinversenden und erhalten können.Die heutige Pressekonferenz ist auf YouTube über untenstehendeLinks verfügbar:Englischhttps://www.youtube.com/watch?v=iZiUTaS5ASMJapanischhttps://www.youtube.com/watch?v=puOsBCgQrzoKoreanischhttps://www.youtube.com/watch?v=fyZ9e_1CzIoChinesischhttps://www.youtube.com/watch?v=BN0A4P-DiRU"NEGTEC ist nicht nur ein Unternehmen, das virtuelle Währungverwaltet, sondern durch die Nutzung der virtuellen Währung SKB bauenwir eine Zukunft, in der viele Dienstleistungen einfach erhältlichwerden."NEGTEC Co. Ltd. Sekretariat für öffenliche Informationen (Kyodo PR)Leitung: Sukumuda, Sugawara, MurataTelefon: 090-8558-5868E-Mail: skb-pr@kyodo-pr.co.jpLogo -https://mma.prnewswire.com/media/732838/Sakura_Bloom_SKB_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/737462/NEGTEC_CliniMACS_Regenerative_Medicine_Machine.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/737461/NEGTEC_SKB_watch.jpg