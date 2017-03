Virtuelle Stadtführung: Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel blickt mit Vodafone CEO Hannes Ametsreiter in die GigaCity der Zukunft (FOTO)

Hannover (ots) -Dank digitaler Technologien und umfassender Vernetzung vonVodafone werden Smart Cities schon bald Realität. Grundlage für diezahllosen möglichen neuen Anwendungen sind Technologien wieNarrowband IoT und die nächste Mobilfunkgeneration 5G. Beides treibtVodafone als Innovationsführer voran.Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und der japanischeMinisterpräsident Shinzo Abe konnten sich auf dem Vodafone-Stand aufder CeBIT in Hannover bereits heute schon ein Bild von der Smart Cityvon morgen verschaffen und nahmen per Augmented Reality an einerStadtrundfahrt in Vodafones GigaCity teil.In der Realität sieht man nur ein Holz-Modell einer Stadt. Dochmit Blick durch die HoloLens-Brille erwacht die "Stadt der Zukunft"zum Leben.Die Highlights der Tour: Selbstfahrende Autos, die an ampellosenKreuzungen unfallfrei aneinander vorbeifahren und für einenkontinuierlichen Verkehrsfluss ohne Staus sorgen, intelligenteStraßenlaternen, die Strom sparen und bei der Parkplatzsuche helfen,und vernetzte Mülleimer, die melden, wenn sie geleert werden müssen.Pressekontakt:Vodafone Kommunikation+49 211 533 5500presse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell