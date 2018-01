Virtuelle Erweiterung audiovisueller Kommunikation auf CES 2018 / Ericsson und TU Dresden simulieren 5G-basierte virtuelle Erweiterung von Kamerafunktionen und präsentieren Konsumentenstudie 2018

Düsseldorf / Las Vegas (ots) -- Ericsson und TU Dresden präsentieren auf Consumer ElectronicsShow 2018 virtuelle Erweiterung von Kamerafunktionen durch5G-Kernnetz- Ortung von Gegenständen, Gesichtserkennung und Anonymisierungkönnen als virtuelle Funktionen in durch bestehende Kamerasaufgenommenes Bildmaterial eingebunden werden- Aktuelle Ericsson-Konsumentenstudie 2018 identifiziertAugmented-Hearing-TrendEricsson und die Technische Universität Dresden (TU Dresden)simulieren auf der diesjährigen Consumer Electronics Show einen5G-Anwendungsfall im Bereich "Öffentliche Sicherheit". Die Simulationdemonstriert eine virtuelle Erweiterung bestehender Kameras um neueFunktionen durch die Nutzung von Cloud-Computing. Darüber hinausstellt das Unternehmen die 2018er Konsumentenstudie "10 Hot ConsumerTrends" vor.Ob die Ortung von Gegenständen, die oft diskutierteGesichtserkennung oder im Gegenteil die Anonymisierung von nicht zuüberwachenden Personen - all diese Funktionen müssen bisher in derKamera selbst verbaut sein beziehungsweise konnten erst im Nachgangangewandt werden. Mit der aufkommenden Mobilfunk- und Netztechnik 5Gwird sich das ändern. Wie Ericsson und die TU Dresden bei derConsumer Electronics Show 2018 in Las Vegas simulieren, ist all dasbei an das 5G-Kernnetz angebundenen Kameras auch virtuell möglich."Audiovisuelle Signale in Echtzeit um Funktionen oder Bild- undTonelemente zu erweitern ist ein revolutionärer Vorteil von 5G",erläutert Professor Frank Fitzek, Co-Koordinator des 5G Labs Germanyan der TU Dresden. Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführungder Ericsson GmbH, erklärt: "Neben der von uns hier demonstriertenLösung für den Bereich 'Öffentliche Sicherheit' gehen wir beiEricsson von zunehmenden Augmented-Reality- undVirtual-Reality-Anwendungen aus. Unser ConsumerLab-Report '10 HotConsumer Trends 2018' identifizierte zuletzt sogar einen neuen Trendin diesem Bereich: Augmented Hearing." Das in der 2018er Ausgabe der"10 Hot Consumer Trends" vorgestellte Augmented Hearing ermöglichtbeispielsweise die Übersetzung von Sprachen in Echtzeit.Die Erkenntnisse aus dem ConsumerLab-Report über die zehnwichtigsten Verbrauchertrends 2018 basieren auf den weltweitenForschungsaktivitäten des Ericsson ConsumerLabs mit mehr als 22Jahren Erfahrung. Die Angaben beziehen sich auf Daten einerOnline-Umfrage unter erfahrenen Internetnutzern in zehn großenStädten weltweit, die im Oktober 2017 durchgeführt wurde. Obwohl dieStudie nur 30 Millionen Bürger repräsentiert, sind diese aufgrundihres Early-Adopter-Profils wichtig für das Verständnis zukünftigerTrends.Weitere Information zu den "10 Hot Consumer Trends 2018" findenSie hier: http://ots.de/nkRWYPressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 21, 40549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comTwitter: https://twitter.com/Ericsson_GmbHWebsite: www.ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell