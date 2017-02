Virtuell verschenkt - echt erlebt! (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Jetzt ist ja bald wieder Valentinstag: Da laden sich dieVerliebten zum romantischen Abendessen ein - oft gibt es Pralinenoder Schmuck. Viele verschenken auch Papier-Gutscheine, aber die sindirgendwie unpersönlich. Aber es gibt auch ganz originelle Geschenke,weiß meine Kollegin Helke Michael.Sprecherin: Zugegeben: Es ist nicht immer leicht, das passendeGeschenk für den entsprechenden Anlass zu finden. Bis jetztzumindest, sagt Robert Seeger von Meventi.O-Ton 1 (Robert Seeger, 0:10 Min): "Wir vermitteln ja im Internetbesondere Erlebnisse als Geschenk - zum Beispiel eine Ferrari-Fahrtoder ein 'Dinner in the Dark', also ein Abendessen völligerDunkelheit, aber es gibt natürlich auch romantische Abendessen zuzweit."Sprecherin: Für diese Erlebnisse gibt's Gutscheine ganz besondererArt:O-Ton 2 (Robert Seeger, 0:11 Min.): "Digital nämlich, mit demSmartphone. Das ist genau das Richtige für Handybenutzer, fürheavy-User. Das Geschenk wird mit dem Handy verpackt; Sie könnenpersönliche Botschaften aufnehmen - zum Beispiel ein Video oder einSelfie Foto machen."Sprecherin: Und auch das Auspacken erweist sich als richtigspannend...O-Ton 3 (Robert Seeger, 0:19 Min.): "Man kann zum Beispiel einenCountdown mitschicken: 'Noch vier Tage, bis Du Dein Geschenk öffnenkannst...'. Man kann das Geschenk sogar schütteln und in das Erlebnishineinhören. Ich hab hier ein Beispiel. (SFX 'Ferrari'). Eine Idee,welches Erlebnis das sein könnte?"Sprecherin: Na, wenn das nicht mal eine Ferrari-Fahrt ist....O-Ton 4 (Robert Seeger, 0:08 Min.): "Ja, das ist der berühmte roteFerrari. Alle Erlebnisse von meventi hat ein bekannter Sprachkünstlermit der Stimme nachgemacht, so gibt´s schon mal einen kleinenVorgeschmack auf das eigentliche Geschenk."Sprecherin: Zugestellt wird der Gutschein über Whats App oder überSMS - alternativ könnte es aber auch zugemailt werden, so dass man esauch an einem Computer öffnen kann.Abmoderationsvorschlag:Noch mehr Infos zur digitalen Verpackung und viele Tipps undGeschenke-Ideen gibt es auch im Internet unter www.meventi.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:meventi Deutschland GmbHFrau Antje KöhnKistlerhofstr. 70, Geb. 88D-81379 MünchenMobil: +49-(0)179-5062790Tel.: +49-89-7874766-0Fax: +49-89-7874766-220antje.koehn@meventi.depresse@meventi.deOriginal-Content von: meventi, übermittelt durch news aktuell