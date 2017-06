Virtual Reality erobert die Liebe (FOTO)

Dortmund (ots) -Dortmunder Startup SDC Ventures entwickelt die weltweit ersteVirtual Reality Dating CommunityDie Entwickler der neuen Dating Community MySugardaddy VR sorgenfür eine Revolution im Onlinedating Sektor. Virtual Reality, dieTechnologie der Zukunft, hält dank der jungen Crew aus DortmundEinzug in die Welt der Partnersuche. Damit ergeben sich ungeahnteMöglichkeiten auf der Suche nach der großen Liebe.Visionär auf dem Onlinedating-MarktBei den bisherigen Anwendungen der Virtual Reality blieb derEinsatz im Bereich Onlinedating immer noch ausgeklammert, obgleichOnlinedating das mittlerweile beliebteste Medium der Partnersucheist. Unter www.my-sugar-daddy.com/vr entsteht eine Community, in derman weltweit erstmals seinen Flirtpartner virtuell daten kann. Sobalddie User mit der VR-Brille in die Virtual Reality eintauchen, erlebensie in Gestalt eines individuell entworfenen Avatars, ihrenFlirtpartner hautnah.Unsere Zukunft liegt in der Virtual RealityVirtual Reality wird zu Recht als Technologie der Zukunft gefeiertund gilt vielen Experten als Verheißung mit unendlichem Potential.Die Begeisterung für das Thema VR und dessen Potential teilt auchPhilip Cappelletti, Geschäftsführer der SDC Ventures GmbH, demBetreiber von MySugardaddy VR:"Die VR-Technologie wird sich zu einem Massenmedium entwickeln unddie zwischenmenschliche Kommunikation revolutionieren."Virtuelles Dating - ab Herbst 2017 für alleMit dem Entstehen der weltweit ersten VR-Dating Community wird dieVirtual Reality auch die Liebe, ganz speziell das Flirtverhalten,revolutionieren, dessen ist sich Thorsten Engelmann, Geschäftsführerder SDC Ventures GmbH, dem Betreiber von MySugardaddy VR, sicher:"Die VR-Technologie hat schon jetzt in vielen Bereichen unseresAlltags ihr großes Potential gezeigt, so dass wir davon überzeugtsind, dass VR auch im Datingsektor einen wahren Siegeszug antretenwird. VR-Dating sehen wir als die Zukunft der Partnersuche."Derzeit wird die MySugardaddy VR im Rahmen einer geschlossenenBetaversion ausgiebig getestet. Ab Herbst 2017 wird die Communitydann für die Allgemeinheit freigegeben. Die Betreiber der Weltneuheitrechnen damit, dass von da an bis Ende des Jahres mindestens 5000neue User das Virtuelle Datingformat nutzen werden."So wie uns selbst die Faszination für die VR-Technologie erfassthat, rechnen wir auch mit Begeisterungsstürmen innerhalb unsererCommunity. Die Euphorie wird sich multiplizieren und wir gehen festdavon aus, dass wir in 10 Jahren weltweit mit knapp 4 Mio. VR-Usernrechnen können. Das Thema Virtual Reality wird die Menschen in ihrenBann ziehen.", so Philip Cappelletti, Geschäftsführer der SDCVentures GmbH, dem Betreiber von MySugardaddy VR.Pressekontakt:Max LehmannTel: 0231-58045605Email: presse@sdc-ventures.comOriginal-Content von: SDC Ventures GmbH, übermittelt durch news aktuell