Virtual Reality: Tragekomfort entscheidet über die Akzeptanz von Datenbrillen / TÜV Rheinland: Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt 4.0 / Pausen schonen Augen und Muskeln

Köln (ots) - Dieselbe Technologie, mit der Gamer ganz in die Weltihres Videospiels einzutauchen, revolutioniert die Arbeitswelt: AufMessen werden Maschinen als virtuelle Modelle präsentiert.Datenbrillen unterstützen Techniker bei der Montage und Wartung vonMaschinen und in Lagern optimieren sie die Wege der Kommissionierer.Ergeben sich für Arbeitnehmer Vorteile aus der Verwendung, fördertdies die Bereitschaft, die neue Technologie einzusetzen. Das zeigenUntersuchungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin(BAuA). Wichtig für die Akzeptanz der Hilfsmittel ist derTragekomfort: Halterungen dürfen nicht drücken, die Brillen abertrotzdem nicht verrutschen. Zudem legen die Beschäftigten auf leichteund gut ausbalancierte Geräte Wert.Keine Belastung für Augen und MuskelnUntersuchungen haben gezeigt, dass sich der Einsatz vonDatenbrillen nicht negativ auf die Augen auswirkt. Trotzdem fühlensich Arbeitnehmer stärker beansprucht als bei der Arbeit mit einemTablet-PC. "Eine Ursache kann sein, dass sie verstärkt auf die Stelleschauen, an der die Informationen eingeblendet werden. Außerdem wirdder Kopf weniger bewegt, was zu Verspannungen im Schulter- undNackenbereich beitragen kann. Daher sind, wie bei derBildschirmarbeit, kurze Pausen wichtig", so Dr. Wiete Schramm,Fachgebietsleiterin Arbeitsmedizin bei TÜV Rheinland. Für eine guteLesbarkeit der Informationen muss der Arbeitsort zudem gleichmäßigausgeleuchtet sein.Virtual Reality Tests verbessern die ArbeitssicherheitWie wirken sich verschiedene Einstellungen auf den Betrieb einesFahrzeugs oder einer Maschine aus? Diese Frage lässt sich oftmals invirtuellen Testräumen beantworten. "Virtuelle Tests werden verstärktdazu beitragen, die Steuerung von Maschinen schon vor dem erstenEinsatz noch besser einzustellen. Damit trägt die moderne Techniknicht nur zu mehr Produktivität, sondern auch zu mehr Sicherheit beider Arbeit bei", resümiert Andreas Kaulen, Experte fürArbeitssicherheit bei TÜV Rheinland.