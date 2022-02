Virtu Financial Aktie: Unglaublich!

Virtu Financial Inc. (NASDAQ:VIRT) meldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 21 ein Umsatzwachstum von 4,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 705,6 Mio. USD und übertraf damit den Konsens von 367,3 Mio. USD. Höhere Handelsvolumina bei US-Aktien trieben den Anstieg an.

Das ist passiert

Das bereinigte Handelsergebnis stieg im Jahresvergleich um 6,5 % auf 485,6 Mio. US-Dollar, der Umsatz des Segments Market Making ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung