Viridium Pacific: Es wird immer spannender!

An der Heimatbörse Xetra Venture notiert Viridium Pacific per 20.07.2018 bei 0,81 CAD. Viridium Pacific zählt zu "Arzneimittel".Wie Viridium Pacific derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Viridium Pacific ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metals & Mining) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 0,78 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 92,84 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

