Das Virginia Mason Institute gibt neue Exekutivdirektorin bekannt

Seattle (ots/PRNewswire) - Kirsten Mecklenburg Turner wurde zurExekutivdirektorin des Virginia Mason Institute ernannt. DasInstitut, eine Division von Virginia Mason Health System, bietetweltweit Ausbildung, Coaching und Unterstützung an Organisationen desGesundheitswesens an, um Patientensicherheit, Qualität und Effizienzzu verbessern. Turner, bisher Direktorin für Kundenbetreuung desInstitutes und ein Executive Sensei, folgt Diane Miller nach, dieseit 2008 als erste Exekutivdirektorin des Institutes tätig war."Ich freue mich auf die Leitung des Institutes bei unseremnächsten Kapitel der weltweiten Transformation desGesundheitswesens", sagte Turner. "Das Erlebnis derPatientenbetreuung ist unsere höchste Priorität und unsere Arbeitwird sich weiterhin auf die Ausbildung von Führungskräften desGesundheitswesens bei der unablässigen Verfolgung von absolutfehlerfreier Gesundheitsversorgung konzentrieren."Turner hat im Virginia Mason Institute und bei Deloitte Consultingmit Organisationen des Gesundheitswesens in der ganzen Welt bei derVerstärkung ihrer Führungskapazitäten, der Erreichung von Transparenzund der Erzielung messbarer Fortschritte bei Patientensicherheit,Qualität, Zugang und Personalbindung zusammengearbeitet. Bei DeloitteConsulting leitete Turner Exekutiv- und Klinikteams bei der Umsetzungstandardisierter Betreuungsmodelle, der Einführung vonInformationssystemen für Kliniken, der Durchführung vonVerbesserungsinitiativen des Ertragszyklus und der Arbeitsabläufesowie bei Programmen für das Management von Führungskräftenachwuchs.Turner fuhr fort: "Mein Engagement war immer schon - und das istauch der Grund, wieso ich mich dem Institut anschloss - für dieUnterstützung unserer Kunden und Mitarbeitenden bei derBereitstellung von besserer, sichererer und erschwinglichererVersorgung von Patienten, wo immer dies auch sein mag."Turner besitzt einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft derUniversity of North Carolina-Chapel Hill's Kenan-Flagler BusinessSchool und einen Bachelorabschluss der Northwestern University,Evanston, Ill.Über das Virginia Mason InstituteDas Virginia Mason Institut arbeitet weltweit mit Organisationendes Gesundheitswesens beim Coaching von Führungskräften desGesundheitswesens und bei deren Inspiration zum Aufbauorganisatorischer Fähigkeiten zusammen, die sie benötigen, um eineKultur der kontinuierlichen Verbesserung einzuführen undaufrechtzuerhalten. Des Weiteren haben bereits Führungskräfte aussechs Kontinenten die Einrichtungen des Institutes in Seattle besuchtund an Führungskräftetraining, erfahrungsorientiertem Lernen und Leanin Action, wie es täglich bei Virginia Mason praktiziert wird,teilgenommen.