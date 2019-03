Virginia EnergyEndlich geschafft, ?

An der Börse Venture schloss die Virginia Energy-Aktie am 12.03.2019 mit dem Kurs von 0,185 CAD. Die Virginia Energy-Aktie wird dem Segment "Kohle & Brennstoffe" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Virginia Energy auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Virginia Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 94,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 4,7 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +90,03 Prozent im Branchenvergleich für Virginia Energy bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,7 Prozent im letzten Jahr. Virginia Energy lag 90,03 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Virginia Energy konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Virginia Energy auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Virginia Energy wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Virginia Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.