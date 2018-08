Virgin Money: Eine Gewinnchance?

Per 08.08.2018 wird für die Aktie Virgin Money am Heimatmarkt London der Kurs von 421,8 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversifizierte Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Virgin Money auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Virgin Money-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 306,26 GBP mit dem aktuellen Kurs (421,8 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +37,73 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (375,08 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,46 Prozent), somit erhält die Virgin Money-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,52 % ist Virgin Money im Vergleich zum Branchendurchschnitt Banking (2,59 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,07 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Virgin Money als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 11 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Virgin Money aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 342,08 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -18,9 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 421,8 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".