Virgin Money: So könnte es weitergehen!

Der Virgin Money-Schlusskurs wurde am 25.07.2018 an der Heimatbörse London mit 388 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".Unser Analystenteam hat Virgin Money auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Virgin Money investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,55 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Banking einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,03 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

