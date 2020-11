Virgin Galactic: Raumflug aufgrund von COVID-19 verschoben

Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE) gab am Montag bekannt, dass sie einen für den 19. bis 23. November geplanten Raumflug aufgrund von COVID-19-Beschränkungen in New Mexico verschoben hat.

Testflüge vorerst abgesagt

Virgin Galactic hatte für Ende dieser Woche einen Testflug von New Mexico aus geplant. Doch in Übereinstimmung mit neuen Richtlinien des Gesundheitsministeriums von New Mexico wurde dieser Plan aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



