Virgin Galactic: Ist die Luft raus?

Weitere Suchergebnisse zu "Virgin Galactic Holdings":

Richard Branson hat mit fünf Mitarbeitern von Virgin Galactic (WKN: A2PTTF) Geschichte geschrieben. Die Aktie des mit 9,1 Milliarden US$ bewerteten Unternehmens erleidet nach dem Höhenflug erstmal einen kräftigen Dämpfer.

Virgin Galactic leistet neben Blue Origin und SpaceX Pionierarbeit in der bemannten Raumfahrt und stellt Luft- und Raumfahrzeuge her. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Entwicklung von Raumfahrtsystemen sowie Raumfahrt-Flugprogrammen für ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.