Virgin Galactic Holdings Aktie: Weltraumtourismus ist schwierig, aber immer noch Realität!

Die Aktien von Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE) legten am Montag nach einem erfolgreichen Testflug ins All am Wochenende kräftig zu. Ein Analyst schätzte den Zeitplan für das Unternehmen und was vor ihm liegt.

Der Virgin Galactic-Analyst: Kristine T. Liwag, Analystin bei Morgan Stanley, behielt das Rating “Equal Weight” für Virgin Galactic Holdings bei und senkte das Kursziel von $30 auf $25.