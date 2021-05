Virgin Galactic Aktie: UBS stuft Virgin Galactic herauf und sieht eine Reihe von bullischen Katalysatoren!

Die Aktien von Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE) notierten am Freitag um weitere 4,2% höher, nachdem die Aktie an der Wall Street eine wichtige Hochstufung erhielt.

Der Analyst

UBS-Analyst Myles Walton stufte Virgin Galactic von Neutral auf Buy hoch und senkte sein Kursziel von $40 auf $36.

Die These

In der Upgrade-Notiz sagte Walton, dass die Bewertung von Virgin wieder attraktiv aussieht, nachdem die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



