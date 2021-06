Virgin Galactic Aktie: So viel hat Cathie Wood durch den Verkauf verpasst!

Das von Cathie Wood geführte Ark Investment Management hat in diesem Monat seine gesamte Beteiligung an Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE) in Tranchen abgestoßen und damit fast 2 Millionen Aktien des Weltraumtourismusunternehmens abgestoßen und eine raketenartige Rallye verpasst.

Was geschah

Die Aktien von Virgin Galactic sind seit dem ersten SPCE-Handel von Ark in diesem Monat am 6. Mai um 35,4% gestiegen.

