Virgin Galactic Aktie: Optionshändler nehmen Anlauf!

Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE) stieg am Freitag um fast 20%. Das Weltraumtourismusunternehmen erhielt von der Federal Aviation Administration die Lizenz, Zivilisten an den Rand des Weltraums zu fliegen. Virgin Galactic sagte auf Twitter, dass es plant, seinen nächsten Testflug mit einem voll besetzten Schiff diesen Sommer durchzuführen.

