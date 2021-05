Virgin Galactic Aktie: Großer Erfolg für Weltraum-Tourismus!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Das Raumschiff VSS Unity von Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE) hat seinen ersten Raumflug vom Spaceport America in New Mexico absolviert, berichtet AP.

Virgin Galactic-Gründer Sir Richard Branson bestätigte in einem Twitter-Post, dass die beiden Piloten und eine Forschungsnutzlast der NASA den Weltraum erreicht haben.

Mit den Piloten Dave Mackay und CJ Sturckow an den Steuerknüppeln erreichte das VSS Unity-Fahrzeug eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



