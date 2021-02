Virgin Galactic Aktie: Disney-Veteran schließt sich deshalb Virgin Galactic an!

Joe Rohde, der mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Umgestaltung von Walt Disneys Fahrgeschäften und Parks hat, hat bei Virgin Galactic als strategischer Berater unterschrieben, um die Erfahrungen zukünftiger Weltraumtouristen zu komponieren.

Was geschah

Am Montag gab Virgin Galactic Holdings Inc. (NYSE:SPCE) bekannt, dass Rohde zum Space Port America in New Mexico gereist ist, um mit der Gestaltung der Erfahrungen zu beginnen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung