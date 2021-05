Virgin Galactic Aktie: Cathie Wood schneidet Apple-Anteil um 30%!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Cathie Wood-geführten Ark Investment Management vergossen mehr Aktien von Apple Inc (NASDAQ:AAPL) am Montag, nur wenige Tage nach der Halbierung seiner Beteiligung an dem Hersteller von iPhones und iPads, und schnappte Aktien von Kryptowährung Austausch Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) und Daily Fantasy Sports Unternehmen DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG).

Die Investmentfirma verkaufte über ihren ARK Innovation ETF (NYSE:ARKF) 87.560 Apple-Aktien im Wert von etwa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung