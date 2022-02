Virgin Galactic-Aktie: Buchstäblich to the moon?

Sir Richard Bransons Weltraumtourismusunternehmen Virgin Galactic Holdings Inc. (NYSE:SPCE) hatte seinen offiziellen Börsengang an der New Yorker Börse am 28. Oktober 2019. Der offizielle Börsengang folgte auf den Zusammenschluss mit einer börsennotierten Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die ihren Börsengang im September 2017 durchführte.

Der Preis pro Aktie stieg am Tag des Börsengangs auf 12,93 $. Dann verlor das Unternehmen die Hälfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung