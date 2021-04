Virgin Galactic-Aktie: Branson und Palihapitiya stoßen Aktien ab!

Für die Aktie des US-amerikanische Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic geht es an der Börse weiter steil bergab. Noch im Februar zeigte die Börsentafel neue Höchstkurse bei 60 US-Dollar an. Davon ist mittlerweile aber nicht mehr viel zu sehen. In einer rasanten Talfahrt brach der Kurs innerhalb eines Monats um 50 % ein. Nach einer kleinen Gegenbewegung geht es nun aber weiter bergab.