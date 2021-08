Virgin Galactic-Aktie: Analyst hat Kursziel um fast 40% gesenkt!

Die Aktien von Virgin Galactic Holdings Inc. (NYSE:SPCE) sind seit dem erfolgreichen Abschluss des Weltraumfluges der Unity 22 im Juli auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt, und ein Analyst sagte am Freitag, dass die Aktie in naher Zukunft wahrscheinlich weiterhin zu kämpfen haben wird.

Ronald Epstein, Analyst der Bank of America, bestätigte sein Underperform-Rating für Virgin Galactic und senkte das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung