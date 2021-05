Virgin Galactic Aktie: Aktien schießen in die Höhe!

Aktien des Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE) notieren am Donnerstag höher, nachdem das Unternehmen Neuigkeiten zu seinem geplanten Zeitplan, Passagiere ins All zu bringen, bekannt gegeben hat.

Was geschah

Der nächste raketengetriebene Testflug von SpaceShip Two Unity wird am 22. Mai durchgeführt. Der Flug von Virgin Galactic wird vom Wetter und technischen Überprüfungen abhängen.

Die Ankündigung des Testflugs folgt auf den Abschluss der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung