Den Viren davonradeln - mit Fahrrad oder E-Bike durch Herbst und Winter

Freiburg (ots) - Trotz aller Kälte: Wer sich auch in der kaltenJahreszeit aufs Rad schwingt, der tut seiner Gesundheit etwas Gutes.Der regelmäßige Wechsel von Kälte- und Wärmereizen stärkt dasImmunsystem - ähnlich wie Wechselbäder. Zudem verbrennt der Körperbei niedrigen Temperaturen mehr Kalorien als im Sommer. Im Winterfällt es uns oft schwer, genug Sonne zu tanken, um dieVitamin-D-Produktion anzukurbeln. Schon eine kurze Runde pro Tag aufdem Rad genügt, damit über die Netzhaut der Augen ausreichendUV-Licht aufgenommen werden kann. Komplettiert wird wie dieWinterradler-Gesundheitskur durch die Tatsache, dass das Risiko, sichmit Grippeviren und Bakterien anzustecken, auf dem Sattel um einVielfaches geringer ist als in Bus und Bahn.Besonders gute Winterbegleiter: E-BikesMit Elektroantrieb ist man bei Kälte schneller am Ziel undschwitzt zugleich weniger. Dadurch kühlt der Körper nicht so schnellaus. Wer sein E-Bike im Winter draußen abstellt, der sollte den Akkuentweder mit einer Neopren-Schutzhülle versehen oder über Nachtdrinnen lagern. Starke Minustemperaturen können sich langfristigungünstig auf die Leistung des Akkus auswirken. Ob mit oder ohneMotor: Um von den gesundheitsfördernden Winter-Fahrrad-Aspektenmaximal zu profitieren, ist der Arbeitsweg bestens geeignet. Damittut man automatisch etwas für die tägliche Dosis an Abwehrkräften.Laut einer Studie der Ecolibro GmbH sind Ganzjahresradler im Schnittzwei Tage weniger erkältet als Menschen, die ausschließlich im Sommermit dem Rad zur Arbeit fahren. Das freut auch viele Arbeitgeber, dieihren Mitarbeitern deshalb aktiv mit Jobrad-Angeboten zum eigenenWunschfahrrad verhelfen. Schätzungen zufolge sind derzeit bereits250.000 geleaste Diensträder auf deutschen Straßen unterwegs.