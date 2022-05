Viola Credit legt einen alternativen Darlehensfonds im Wert von 700 Mio. US-Dollar auf

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Das führende internationale Unternehmen im Bereich Kredit-Asset-Management hat bisher über 1,1 Mrd. US-Dollar von strukturierten Asset-Backed-Darlehen an FinTech-Unternehmen vergeben, was traditionelle Finanzmärkte in Aufruhr versetztTEL AVIV, Israel, 26. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Viola Credit (https://www.viola-group.com/fund/violacredit/), ein global agierendes Unternehmen im Bereich Kredit-Asset-Management, das individuell zugeschnittene Kreditlösungen für Technologieunternehmen und FinTech-Kreditgeber anbietet, gab den endgültigen Abschluss des Viola Credit Alternative Lending Income Fund II (ALF II) mit einem investierbaren Kapital von 700 Millionen US-Dollar bekannt, einschließlich seines Flaggschiff-Fonds und der damit verbundenen verwalteten Konten. ALF II wird der Strategie seines Vorgängers folgen und aufstrebenden sowie etablierten globalen FinTech-, PropTech- und InsurTech-Unternehmen, welche die traditionellen Finanzmärkte spürbar in Aufruhr versetzen, Kapitallösungen auf Basis von Vermögenswerten mit minimalem Verwässerungseffekt zur Verfügung stellen.Der FinTech-Sektor gewann 2021 an Dynamik, wobei die globale FinTech-Finanzförderung einen Rekordwert von 132 Mrd. US-Dollar (https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-2021/) aufwies und die Anzahl an Einhorn-Startups im FinTech-Bereich weltweit die Marke von 235 erreichte. Das entspricht einem Anstieg von 108 % verglichen mit 2020. Die Finanzmärkte befinden sich im digitalen Wandel und haben Nichtbanken und alternative Kreditinstitute entstehen lassen. Allein im Jahr 2021 konnten FinTech-Kreditgeber Darlehen im Wert von über 120 Milliarden US-Dollar vergeben.Auch ALF II wird über ein robustes Netzwerk sowie langjährige Beziehungen zum Technologieökosystem verfügen und „Asset-Backed-Lending"-Transaktionen für FinTech-Plattformen anbieten, damit diese ihr Origination-Geschäft ausbauen können. Der Fonds wird mit FinTech-Plattformen in den USA, Westeuropa, Großbritannien, Australien und Neuseeland zusammenarbeiten und dadurch Unruhe im traditionellen Kreditsektor verursachen. Zum Closing-Zeitpunkt hat der Fonds bereits mehr als 40 Prozent seiner Kapitalzusagen abgerufen und plant, mit 13–15 weiteren Fintech-Plattformen zu kooperieren.„Wir freuen uns, einen zusätzlichen alternativen Darlehensfonds aufzulegen", sagte Ruthi Furman, Gründerin von und General Partner bei Viola Credit. „Bisher haben wir über 1,1 Mrd. US-Dollar im Rahmen dieser Strategie bereitgestellt und sind mit über 15 vielversprechenden Plattformen Partnerschaften eingegangen. Wir freuen uns, einen zusätzlichen alternativen Lending Income Fund aufzulegen, um dieses FinTech-Ökosystem weiterhin weltweit Wachstum zu ermöglichen und zu unterstützen."Viola Credit ist ein langfristiger Kreditpartner, der die Kapitalanforderungen von den unterschiedlichsten Unternehmen unterstützen kann – vom operativen Kapitalbedarf zur Wachstumshilfe bis hin zur Asset-basierten Kreditvergabe für die Finanzierung von FinTech-Kreditgebern. Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Banken, Finanzen und Technologieinvestment ist das Viola-Credit-Team zum bevorzugten Kreditgeber für viele zukunftsträchtige Unternehmen auf der ganzen Welt geworden.„Die Finanzdienstleistungen befinden sich in einem Wandel", erklärte Ido Vigdor, General Partner bei Viola Credit. „Diese Fintech-Revolution, die durch die beschleunigte Einführung digitaler Technologien und die Entstehung innovativer Geschäftsmodelle vorangetrieben wird, bietet neue Erfahrungsmöglichkeiten in den Bereichen Banking und Finanzdienstleistungen für Verbraucher, was die Sicherung von Kreditkapitallösungen zur Unterstützung des Wachstums erforderlich macht. Wir sind stolz darauf, mit innovativen FinTech-Plattformen zusammenzuarbeiten, um sie als Unternehmen zu fördern, ihnen bei der Entwicklung ihrer Produkte zu helfen und ein wesentlicher Teil ihrer Vermarktungsstrategie zu sein."Über Viola CreditViola Credit (https://www.viola-group.com/fund/violacredit/) ist ein globales Unternehmen für Kreditinvestitionsmanagement, das sich auf Wachstumsförderung der Innovationswirtschaft konzentriert. Es gehört zur Viola Group, Israels größtem Technologieinvestitionshaus mit einem verwalteten Vermögen von über 4 Mrd. US-Dollar. Viola Credit bietet maßgeschneiderte Kreditlösungen für internationale Technologieunternehmen, darunter erstklassige FinTech-, PropTech- und InsurTech-Unternehmen, welche die traditionellen Finanzmärkte deutlich verunsichern. Das datengesteuerte Investitions- und Risikomanagement von Viola Credit ist dabei entscheidend für die Bereitstellung einzigartiger, seine Portfoliounternehmen betreffenden Lösungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.viola-group.com/fund/violacredit/meravm@viola-group.comAnsprechpartner:Merav MelubanViolameravm@viola-group.com+972 54 466 6365