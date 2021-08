Vinco Ventures-Aktie: Inszeniert massiven Short Squeeze!

@stock_doctor und @BlakeMa06499663 beobachten beide Vinco Ventures, Inc (NASDAQ:BBIG). @stock_doctor kommentierte, Vinco Ventures könnte sich möglicherweise ähnlich verhalten wie Support.com in der vergangenen Woche. Am Freitag war Support.com das Ziel eines Short Squeeze und schoss um mehr als 200% in die Höhe, bevor es gegen einen Widerstand nahe der $60-Marke prallte.

Wie Support.com ist auch Vinco Ventures ein Kandidat für einen Short-Squeeze. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung