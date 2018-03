Vincenz verdiente am Verkauf von Commtrain 1,7 Mio Franken

St. Gallen (awp/sda) - Ein Gutachten zeigt, wie der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz an einer Firmenübernahme der von ihm präsidierten Kreditkartengesellschaft Aduno profitiert hat. Darin geht hervor: Vincenz, gegen den ein Strafverfahren läuft, hatte am Verkauf seiner Commtrain-Anteile an Aduno 1,7 Millionen Franken verdient.

Der Kaufpreis für Commtrain Card Solutions habe insgesamt 7 Millionen Franken betragen, heisst es im Gutachten von Aktienrechtler ... Mehr lesen…

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten