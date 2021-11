Vin Diesel: Fordert Dwayne Johnson auf!

Vin Diesel hat sich öffentlich an Dwayne Johnson gewandt und ihn gebeten, wieder in das “Fast and the Furious”-Franchise einzusteigen, das sich auf seinen zehnten Teil vorbereitet.

In einem Brief, der auf seiner Instagram-Seite gepostet wurde, wandte sich der 54-jährige Diesel an “meinen kleinen Bruder Dwayne” (Johnson ist 49), indem er darauf bestand, dass “die Zeit gekommen ist”, dass er zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung