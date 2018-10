VinFast stiehlt in Paris die Show

Paris (ots/PRNewswire) -- David Beckham, Weltstar und Stilikone, unterstützt vietnamesischesAutomobilunternehmen bei seiner Weltpremiere in Paris- VinFast macht mit einer atemberaubenden Präsentation in ParisSchlagzeilen auf der ganzen Welt- Die ersten beiden VinFast-Modelle zeigen italienisches Designflairund RaffinesseDie globale Sport- und Stilikone David Beckham half heute demneuen vietnamesischen Automobilhersteller VinFast bei derPräsentationen seiner ersten beiden Fahrzeuge auf der Mondial del'Auto 2018 in Paris.Video:https://mma.prnewswire.com/media/753469/VinFast_David_Beckham.mp4(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/753461/VinFast_David_Beckham.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/753462/VinFast_David_Beckham.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/753463/VinFast_David_Beckham.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/753464/VinFast_David_Beckham.jpg )Ein riesiger Pulk von Journalisten strömte zur Vorstellung derneuen Marke beim Pariser Autosalon, wo die neue Limousine LUX A2.0und der SUV LUX SA2.0 des Unternehmens in einer Weltpremierepräsentiert wurde.Der vietnamesische Star Tr?n Ti?u Vy, die Gewinnerin der MissVietnam 2018, war ebenfalls anwesend, als die beiden Fahrzeuge vorHunderten von beobachtenden Journalisten, Fotografen und Videografenauf den Stand gefahren wurden.Als die Autos enthüllt wurden, sagte er zur versammelten Menge:"Vietnam ist so ein schönes Land und dem Designteam von VinFast istes gelungen, etwas von dieser Schönheit in die Linien diesererstaunlichen neuen Autos zu integrieren.""Ich war schon immer ein Autofanatiker, und ich finde esgroßartig, hier in Paris zu sein, um die Ankunft eines neuenAutomobilherstellers auf der globalen Bühne feiern zu können", fügteer hinzu. "Die Leidenschaft, die das VinFast-Team für diese Autoshat, ist ansteckend. Es ist eine inspirierende Geschichte und ich binwirklich begeistert, bei diesem Startmoment für VinFast dabei gewesenzu sein."Die Vorsitzende von VinFast, Frau Le Thi Thu Thuy, die diePressekonferenz eröffnete, sagte: "Das vietnamesische Volk wirdungemein stolz, geehrt und begeistert sein, zwei so bekanntePersönlichkeiten zu sehen, die diese ersten Autos aus Vietnam ineinem so hochkarätigen Rahmen wie dem Pariser Autosalon enthüllen.Gemeinsam repräsentieren sie unsere Absicht, VinFast zu einererfolgreichen Automobilmarke in Vietnam und international zu machen.""Mit unseren ehrgeizigen Plänen, diese beiden Fahrzeuge in sokurzer Zeit auf den Markt zu bringen, war es für uns entscheidend,einen großen Auftritt und eine sofortige Wirkung zu erzielen, und dashaben wir heute sicherlich getan", fügte sie hinzu.Die beiden Modelle wurden mit vietnamesischer Seele, italienischemDesign und europäischer Technologie nach internationalen Standardsentwickelt, nachdem die vietnamesische Bevölkerung aus einer Reihevon Vorschlägen, die im Oktober 2018 vorgestellt wurden, ihrebevorzugten Stylingskizzen auswählen konnte. Die Teilnahme vonVinFast am Pariser Autosalon 2018 wird den Bekanntheitsgrad der Markeund dieser beiden Modelle vor dem Verkaufsstart in Vietnam imSeptember 2019 deutlich erhöhen.Zusätzlich zu den in Paris vorgestellten Autos entwickelt VinFastmit hohem Tempo weitere Fahrzeuge und das Unternehmen plant, in denkommenden Jahren in ausländische Märkte zu exportieren.Als stolzes vietnamesisches Unternehmen mit einer wirklichglobalen Ausrichtung arbeitet VinFast mit weltweit führendeneuropäischen Design-, Engineering- und Produktionstechnologiepartnernzusammen, um Produkte zu entwickeln, die internationalen Standardsund Kundenerwartungen in Bezug auf Design, Qualität, Dynamik,Premium-Features im Auto und die Ownership Experience entsprechen.VinFast hat außerdem Führungskräfte von einigen der führendenAutomobilunternehmen der Branche rekrutiert. Als Neuling in derAutomobilindustrie bildet diese Investition eine solide Grundlage, umsicherzustellen, dass VinFast in bemerkenswert kurzer Zeit von Grundauf ein sehr erfolgreiches Automobilgeschäft aufbauen kann.VinFast ist eine Tochtergesellschaft von Vingroup, Vietnamsgrößtem Privatunternehmen, mit Beteiligungen an verschiedenenMarktsegmenten wie Einzelhandel, Baugewerbe, Immobilien und Bildung.Hinweise für RedakteureWeitere Informationen, hochauflösende Bilder und ein Paket mit denVideo-Highlights des Pariser Autosalons finden Sie unter:http://www.vinfastmedia.com.Informationen zu VinFastVinFast ist eine Tochtergesellschaft des IndustriekonzernsVingroup, dem größten privaten Unternehmen in Vietnam. Mit ihrer25-jährigen Geschichte strebt die Vingroup danach, ein weltweitführender Technologie-, Industrie- und Dienstleistungsanbieter zuwerden. VinFast ist die erste Marke, die im Rahmen dieser Strategieeingeführt wird.Die Auslieferung der ersten VinFast-Autos - einer Limousine undeines SUV - beginnt in Vietnam ab September 2019. Darüber hinausentwickelt VinFast eine breite Palette anderer Fahrzeuge, darunterElektroautos, Stadtwagen, Elektrobusse und Elektroroller. In denkommenden Jahren plant das Unternehmen auch den Export ininternationale Märkte.Die Fahrzeuge von VinFast werden auf einem modernen 335 Hektargroßen Werkskomplex in Cat Hai, Hai Phong in Nordvietnam hergestellt.Pressekontakt:Tel.: +44-1622-766513/Mobil: +44 7738 885986/will.reeves@pfpr.comMatt Moore: Tel.: +44-1622-776681/Mobil:+44-7715-075992/matt.moore@pfpr.comOriginal-Content von: VinFast, übermittelt durch news aktuell