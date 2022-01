Villeroy & Boch Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Villeroy & Boch-Kurs wird am 31.12.2021, 00:00 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 23.5 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauprodukte".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Villeroy & Boch entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,84 und liegt mit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 40,85. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Villeroy & Boch auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Villeroy & Boch. Die Diskussion drehte sich an zehn Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Villeroy & Boch daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Villeroy & Boch von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Villeroy & Boch für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Villeroy & Boch für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Villeroy & Boch insgesamt ein "Sell"-Wert.