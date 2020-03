Villeroy & Boch Aktie: Ob dieser Termin stattfinden wird?

Mal sehen, ob diese Veranstaltung stattfinden wird: Am 27. März soll in der Stadthalle von Merzig die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) von Villeroy &Boch stattfinden. Da steht unter anderem die Abstimmung über den Gewinnverwendungsvorschlag auf der Tagesordnung. Vorgesehen ist demnach eine Ausschüttung in Höhe von 0,55 Euro je Stammaktie und 0,60 Euro je Vorzugsaktie. Laut den Angaben auf der Internetseite soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



