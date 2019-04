Villeroy & Boch Aktie: Kein Selbstläufer!

Bei Villeroy & Boch waren die Zahlen zum 1. Quartal nicht so berauschend ausgefallen. So hatte sich das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) in Q1 2019 um 2,6 Mio. Euro auf 8,5 Mio. Euro verringert. Auch der Umsatz war signifikant zurückgegangen (auf 131,4 Mio. Euro nach 147,2 Mio. Euro im ersten Quartal 2018). Villeroy & Boch verwies aber darauf, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.