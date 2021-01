Villeroy & Boch Aktie: Geht es nun wieder bergauf?

Mit einem Umsatz von 208 Mio € hat V&B das 3. Quartal erfolgreich abgeschlossen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 6,8%.

Die positive Entwicklung schlug sich sowohl in der Sparte Bad und Wellness (+6,5%) als auch in der Sparte Tischkultur (+8%) nieder. Damit konnte der Konzern den pandemiebedingten Umsatzrückgang des 2. Quartals aufholen.

