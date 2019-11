Villars: Was ist jetzt zu tun!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Villars, die im Segment "Lebensmitteleinzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.11.2019, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 780 CHF.

Unsere Analysten haben Villars nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Villars liegt mit einem Wert von 109,77 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 101 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 54,49. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Villars derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 682,15 CHF, womit der Kurs der Aktie (775 CHF) um +13,61 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 771,1 CHF. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,51 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Villars-Aktie: der Wert beträgt aktuell 18,52. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 51,43, was bedeutet, dass Villars hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Villars damit ein "Buy"-Rating.