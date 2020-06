Village Farms: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

An der Börse Toronto notiert die Aktie Village Farms am 12.06.2020, 08:28 Uhr, mit dem Kurs von 7.85 CAD. Die Aktie der Village Farms wird dem Segment "Landwirtschaftliche Produkte" zugeordnet.

Die Aussichten für Village Farms haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Village Farms als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Village Farms vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 26 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 231,21 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 7,85 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Die Village Farms ist mit einem Kurs von 7,85 CAD inzwischen +42,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -1,51 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Village Farms mit einem Wert von 63,33 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 144,39 , womit sich ein Abstand von 56 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.