Village Farms-Aktien: Stürzen beim Ergebnis des ersten Quartals ab!

Village Farms International, Inc. (NASDAQ:VFF) (TSX:VFF) veröffentlichte am Montag seine Finanzergebnisse für das erste Quartal mit einem konsolidierten Umsatz von 52,4 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 63 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 entspricht.

Finanzergebnisse

Die konsolidierten Ergebniszahlen des Unternehmens enthalten die Finanzergebnisse von Pure Sunfarm, die das Unternehmen im November 2020 erworben hat.

Für die drei Monate, die am 31.



