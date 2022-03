Village Farms-Aktie: Wichtiges Zertifikat!

Überblick

Pure Sunfarms, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Village Farms International, Inc. (NASDAQ:VFF), erhielt von der Bezirksregierung Düsseldorf die EU-GMP-Zertifizierung für seine 1,1 Millionen Quadratmeter große Cannabisproduktionsanlage Delta 3 in Delta, British Columbia. Die EU-GMP-Zertifizierung erlaubt es Pure Sunfarms, EU-GMP-zertifiziertes medizinisches Cannabis an Importeure und Händler in internationalen Märkten zu exportieren, die eine EU-GMP-Zertifizierung verlangen.

„Der Erhalt der EU-GMP-Zertifizierung von Pure Sunfarms ist ein ...



