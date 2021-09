Village Farms Aktie: Aktie nach Ankündigung des Erwerbs einer 80%igen Beteiligung leicht rückläufig!

Village Farms International, Inc. (NASDAQ:VFF) (TSX:VFF) gab am Dienstag bekannt, dass es eine 80%ige Beteiligung an der in den Niederlanden ansässigen Leli Holland B.V. erwirbt.

Die Details des Deals

Im Rahmen der Optionsvereinbarung erhielt das in Vancouver ansässige Cannabisunternehmen das unwiderrufliche Recht, gegen Zahlung von 50.000 € (58.526 $) eine Beteiligung an Leli zu erwerben.

Village Farms erklärte sich bereit , insgesamt 3,95 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung