"Vilja und die Räuber" (KiKA) / Filmpremiere des beliebten finnischen Kinderbuchs am 3. November

Erfurt (ots) - Alles, bloß nicht schon wieder Sommerferien. Fürdie elfjährige Vilja gibt es nichts Langweiligeres, als jedes Jahrmit ihrer Familie zur Oma zu fahren. Das ändert sich, nachdem sieversehentlich von einer Räuberfamilie entführt wird: Vilja stürztkopfüber in ein abenteuerliches Leben. Was sie mit ihren neuenRäubereltern und -geschwistern alles erlebt, zeigt KiKA am 3.November in "Vilja und die Räuber" (KiKA) um 19:30 Uhr auf demLollywood-Sendeplatz.Nach dem ersten Schreck über ihre Entführung stellt Vilja fest,dass in ihr ein echtes Räubermädchen steckt. Auch ihre neuen ElternKarlo und Hilda freuen sich über die Spielkameradin für ihre beidenKinder Kalle und Hele. Anfangs denkt Vilja noch über ihre Fluchtnach, je mehr Zeit sie allerdings bei den Räubern verbringt, destobesser gefällt es ihr dort. Vilja findet neue Freunde und genießt dasGanovenleben, das daraus besteht, mit dem Bus durch das Land zureisen, erfolgreich Süßigkeitenläden zu plündern und ohne Besteck zuessen. Schließlich unterstützt sie ihre neue Familie sogar beimgroßen Räuberwettkampf, denn inzwischen schlägt auch ViljasAbenteuerherz immer höher."Vilja und die Räuber" basiert auf der in ihrer finnischen Heimatbeliebten Kinderbuchreihe der Schriftstellerin Siri Kolu. DiePremiere der Verfilmung unter Regie des Finnen Marjut Komulainen istam 3. November um 19:30 Uhr bei KiKA zu sehen. Die redaktionelleVerantwortung liegt bei Anke Lindemann (KiKA).Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.