ViiV-Aktie: Lizenziert HIV-Targeting-Wirkstoff!

Überblick, das sich mehrheitlich im Besitz von(NYSE:GSK),(NYSE:PFE) undbefindet, hat eine exklusive Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Shionogi & Co Ltd für S-365598 zur Verwendung in ultra-lang wirkenden HIV-Therapien angekündigt. S-365598 ist ein Integrase-Strang-Transfer-Inhibitor der dritten Generation mit dem Potenzial für Therapien mit drei Monaten oder längeren Dosierungsintervallen. Die Vereinbarung sieht vor, dass ViiV Healthcare eine Vorauszahlung von