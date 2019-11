Vignetten 2020: Die neuen Preise für Österreich, Slowenien und die Schweiz / Mautbefreiung auf fünf Strecken in Österreich (FOTO)

München (ots) - Autofahrer, die regelmäßig ins benachbarte Ausland fahren,können bereits ab 1. Dezember die Vignetten 2020 für Österreich, Slowenien unddie Schweiz nutzen. Alle Jahresvignetten 2019 sind noch bis einschließlich 31.Januar 2020 gültig.Die österreichischen Vignettenpreise für 2020 haben sich leicht erhöht. Der neuePreis für die Pkw-Jahresvignette beträgt 91,10 Euro (+ 1,90 Euro), für zweiMonate 27,40 Euro (+ 60 Cent) und das 10-Tages-Pickerl kostet jetzt 9,40 Euro (+20 Cent). Auch Motorradfahrer müssen tiefer in die Tasche greifen: DieJahresvignette kostet nun 36,20 Euro (+ 70 Cent), die Zwei-Monats-Vignette 13,70Euro (+ 30 Cent) und die Zehn-Tages-Vignette 5,40 Euro (+ 10 Cent).Autofahrer, die eine Jahresvignette für die Schweiz brauchen, müssen nun 38,00Euro (+ 1,50 Euro) bezahlen. Die Preiserhöhung ist dem Wechselkurs geschuldet,in der Schweiz kostet sie nach wie vor 40 Franken. In Slowenien hingegen bleibendie Preise auch 2020 stabil, ein Jahr Pkw-Maut kostet weiterhin 110 Euro, einMonat 30 Euro und sieben Tage 15 Euro.Ausnahmen von der VignettenpflichtDer Österreichische Nationalrat hat kürzlich beschlossen, dass auf fünfAutobahnabschnitten keine Maut mehr verlangt wird. Die Ausnahmeregelungen sollenbereits ab dem 15. Dezember 2019 in Kraft treten. Es geht um folgendeStreckenabschnitte:- Inntalautobahn A12 (zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein undder Anschlussstelle Kufstein-Süd)- Westautobahn A1 (zwischen der Staatsgrenze am Walserberg und derAnschlussstelle Salzburg Nord)- Rheintal/Walgau-Autobahn A14 (zwischen der Staatsgrenze beiHörbranz und der Anschlussstelle Hohenems)- Linzer Autobahn A26- Mühlkreisautobahn A7 (Bypassbrücke zwischen Ausfahrt Hafenstraßeund Urfahr)Weitere Informationen zur Digitalen Vignette, zur Sondermaut und zu Bußgeldernsind hier zu finden: http://bit.ly/vignetten2020ProduktangebotDie Vignetten für Österreich sind ab heute, für Slowenien und die Schweiz ab 1.Dezember in allen ADAC Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac-shop.desowie telefonisch unter 0 800 5 10 11 12 (Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr)erhältlich.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3500Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vorSteuern von 108,0 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 38 67marion-maxi.hartung@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122834/4454127OTS: ADAC SEOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell