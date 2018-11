Vignetten 2019: Österreich und Schweiz erhöhen Preise / Ab 1. Dezember 2018 gültig / Österreich-Pickerl 2019 ab 22. November in ADAC Geschäftsstellen erhältlich (FOTO)

München (ots) -Autofahrer, die regelmäßig ins benachbarte Ausland fahren, könnenbereits ab 1. Dezember die Vignetten 2019 für Österreich, Slowenienund die Schweiz nutzen. Alle Jahresvignetten 2018 sind noch biseinschließlich 31. Januar 2019 gültig.Wie die ADAC Reisen und Medien GmbH mitteilt, haben sich dieösterreichischen Mautgebühren für 2019 leicht erhöht. Der neue Preisfür die Pkw-Jahresvignette beträgt 89,20 Euro (+ 1,90 Euro), für zweiMonate 26,80 Euro (+ 60 Cent) und das 10-Tages-Pickerl kostet jetzt9,20 Euro (+ 20 Cent). Auch Motorradfahrer müssen in Österreich 2019tiefer in die Tasche greifen: Die Jahresvignette kostet nun 35,50Euro (+ 80 Cent), die Zwei-Monats-Vignette 13,40 Euro (+ 30 Cent) unddie Zehn-Tages-Vignette 5,30 Euro (+ 10 Cent). Auch in der Schweizwurden die Preise erhöht. Die Jahresvignette der Eidgenossen kostetseit Oktober 36,50 Euro (+ 75 Cent). In Slowenien hingegen bleibendie Preise auch 2019 stabil, ein Jahr Pkw-Maut kostet weiterhin 110Euro, ein Monat 30 Euro und sieben Tage 15 Euro.Zum klassischen "Klebe-Pickerl" gibt es in Österreich auch einedigitale Alternative. Die ist allerdings nichts fürKurzentschlossene. Der Grund: Kunden haben in Europa bei jederBestellung das Recht, innerhalb von zwei Wochen vom Kaufzurückzutreten. Dazu wird mit drei Tagen Postlaufzeit gerechnet unddeshalb ist die digitale Vignette erst ab dem achtzehnten Tag nachdem Kauf gültig.Wer nicht "kleben" und trotzdem nicht 18 Tage warten will, kanndie digitale Vignette auch bei einer ADAC Geschäftsstelle erwerben -denn nur beim Direktkauf entfällt die gesetzliche Sperrfrist und dieVignette ist sofort gültig.Unabhängig von der Vignette ist auf bestimmten Streckenabschnittenin Österreich zusätzlich eine Sondermaut zu zahlen. Für Brenner-,Tauern- und Pyhrnautobahn, Arlberg- und Karawankentunnel gibt es imVorverkauf ebenfalls digitale Tickets, mit denen die Mautstelle ohneanzuhalten passiert werden kann.Die Klebevignetten für Österreich sind ab 22. November, fürTschechien, Slowenien und die Schweiz ab 1. Dezember in allen ADACGeschäftsstellen und im Internet unter www.adac-shop.de sowietelefonisch unter 0 800 5 10 11 12 (Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr)erhältlich.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Der Konzern besteht aus 34 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, derADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, derADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Medien und Reise GmbH. Alswachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei aufInnovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nach Steuern von 63,3 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 38 67marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell