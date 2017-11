München (ots) - Autofahrer, die regelmäßig ins benachbarte Auslandfahren, können ab 1. Dezember die Jahresvignetten 2018 fürÖsterreich, Slowenien und die Schweiz nutzen. Alle Jahresvignetten2017 sind noch bis einschließlich 31. Januar 2018 gültig.Wie die ADAC Touring GmbH mitteilt, haben sich dieösterreichischen Mautgebühren für 2018 leicht erhöht. Der neue Preisfür die Pkw-Jahresvignette beträgt 87,30 Euro (+ 90 Cent), für zweiMonate 26,20 Euro (+ 30 Cent) und das 10-Tages-"Pickerl" kostet jetzt9 Euro (+ 10 Cent). Auch Motorradfahrer müssen in Österreich 2018tiefer in die Tasche greifen: Die Jahresvignette kostet nun 34,70Euro (+ 30 Cent), die Zwei-Monats-Vignette 13,10 Euro (+ 10 Cent) unddie Zehn-Tages-Vignette 5,20 Euro (+ 10 Cent).In Slowenien bleiben die Preise auch 2018 stabil, ein JahrPkw-Maut kostet 110 Euro, ein Monat 30 Euro und sieben Tage 15 Euro.In der Schweiz wird es sogar günstiger, die Pkw-Jahresvignette derEidgenossen kostet 2018 nur noch 35,75 Euro (- 75 Cent).Zum klassischen "Klebe-Pickerl" gibt es in Österreich seit 8.November auch eine digitale Alternative, die zunächst nur online überdie Straßenbetreibergesellschaft ASFINAG bestellt werden kann. DasKennzeichen wird im System erfasst, die Preise sind die gleichen wiebei der analogen Version. Bezahlt werden kann mit gängigenKreditkarten, PayPal oder Sofortüberweisung.Wichtig: Da Kunden in Europa bei jeder Bestellung das Recht haben,innerhalb von zwei Wochen vom Kauf zurückzutreten und mit drei TagenPostlaufzeit gerechnet wird, ist die Vignette erst ab dem achtzehntenTag nach dem Kauf gültig.Ab Mitte 2018 wird die digitale Vignette auch bei den ADACGeschäftsstellen erhältlich sein. Der Vorteil: Beim Direktkaufentfällt die Sperrfrist und die Vignette ist sofort gültig.Die neuen Vignetten für Österreich, Slowenien und die Schweiz sindin den ADAC Geschäftsstellen erhältlich oder können unterwww.adac-shop.de sowie telefonisch unter 0800/51 01 112 bestellt(Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr) werden.Diese Pressemeldung finden Sie online mit Bildmaterial unterpresse.adac.de.Über die ADAC SE:Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-SchutzbriefVersicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADACAutovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. DieHauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADACe.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1Prozent beteiligt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungTel.: (089) 7676-3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell