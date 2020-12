Vigil Health: Tut sie es noch ein Mal?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Vigil Health, die im Segment "Gesundheitstechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 15.12.2020, Uhr, an ihrer Heimatbörse Venture mit 0.34 CAD.

Die Aussichten für Vigil Health haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vigil Health wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Vigil Health auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 79,52 ist die Aktie von Vigil Health auf Basis der heutigen Notierungen 55 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie" (51,32) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Vigil Health mit einer Rendite von -15 Prozent mehr als 104 Prozent darunter. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,24 Prozent. Auch hier liegt Vigil Health mit 38,24 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Vigil Health?

Wie wird sich Vigil Health nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vigil Health Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Vigil Health Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken