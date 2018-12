München (ots) - Er ist Schauspieler, Fotograf, Dichter, Maler undMusiker und weltweit bekannt wurde er durch seine Rolle als Aragornin der Verfilmung von Der Herr der Ringe. Im Interview mitCOSMOPOLITAN (EVT 06.12.) spricht der dänisch-US-amerikanischerSchauspieler Viggo Mortensen über Vertrauen unter Freunden, seineKindheit und die Leidenschaft für das Schreiben.Seine Jugend verbrachte er in Argentinien, umgeben von Pferden,was ihn nachhaltig geprägt hat: "Als damals eins unserer Pferdestarb, wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass unsere Zeit hierendlich ist. Ich war so angepisst von dieser Tatsache, dass ich vonda an im Leben Gas gegeben habe." Diese Erfahrung hatte einen großenEinfluss auf Viggo Mortensens Lebenseinstellung: "Zu wissen, dass manstirbt, ist eine sehr gesunde Art zu leben. Weil man das meiste ausdem Leben und seinen Beziehungen herausholt."Auch die Naturverbundenheit seiner Kindheit hat er nie abgelegt,so lebte er eine Zeit alleine in den Wäldern im Nordwesten der USA:"Damals war ich sehr glücklich. In Städten machen mich der Verkehrund die vielen Menschen oft verrückt. Wenn ich allein in der Naturbin, ist das der einzige Moment, in dem ich innere Ruhe spüre. Undganz bei mir bin."Nicht nur in seiner Karriere zeichnet sich Viggo Mortensen durchseine offene Art aus: "Ich diskutiere gern. Manche Regisseure undProduzenten verstehen das als Kritik, obwohl das nicht so gemeintist. Ich finde eine Diskussionskultur total wichtig. Auch unterFreunden."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT06.12.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zurVeröffentlichung frei.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheintmit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke underreicht 1,42 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppeder Frauen von 20 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment miteiner Reichweite von 1,0 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,74Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über dieDigital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hinzu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesemredaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITANihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere,Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische,moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt,erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 226.1005 Exemplaren(IVW 1-4 2017).Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationAnna StoermerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell