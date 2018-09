Vifor Pharma erhöht Anteil an ChemoCentryx deutlich auf 21,2 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Vifor Pharma":

Zürich (awp) - Vifor Pharma erhöht seine Beteiligung am Nasdaq-Unternehmen ChemoCentryx deutlich. Von GlaxoSmithKline werde ein Anteil in Höhe von 14,6 Prozent erworben, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit liege die Beteiligung von Vifor an ChemoCentryx nun bei 21,2 Prozent. Die Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, soll aber noch im vierten Quartal 2018 abgeschlossen werden.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten