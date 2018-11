Vifor Pharma: Verständliche Reaktion?

Weitere Suchergebnisse zu "Vifor Pharma":

Per 10.11.2018, 21:33 Uhr wird für die Aktie Vifor Pharma am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 138,9 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Arzneimittel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Vifor Pharma auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,43 Prozent und liegt damit 0,03 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotech & Pharma, 1,46). Die Vifor Pharma-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vifor Pharma in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vifor Pharma wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,38 liegt Vifor Pharma unter dem Branchendurchschnitt (49 Prozent). Die Branche "Biotech & Pharma" weist einen Wert von 32,34 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.